Rosa Hakenkreuze auf Auto in Mindelheim: Polizei sucht nach Zeugenhinweisen

Sachbeschädigung · Irgendwann in der Zeit von Freitag, 19 Uhr auf Samstag, 07:30 Uhr wurden in Mindelheim in der Blumenstraße mehrere Zaunsäulen mit rosa Sprühlack besprüht.



Bild: Ralf Lienert Außerdem wurde in der Blumenstraße ein geparktes Auto mit dem gleichen rosa Sprühlack beschmiert. Unter anderem wurden auch mehrere „Hakenkreuze“ auf das Auto gesprüht. Es liegen zurzeit keine Täterhinweise vor. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise werden an die Polizei Mindelheim unter der Tel.-Nr. 08261-76850 erbeten.



