Rollerfahrer (17) bei Unfall in Legau leicht verletzt

Zusammenstoß · Am Mittwochabend befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Auto die Haldergasse in westlicher Richtung und wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer die Hauptstraße in nördlicher Richtung.



Polizei Bild: Alexander Kaya Beim Linksabbiegen übersah die 48-Jährige den Jugendlichen und es kam zum Zusammenstoß, wodurch der junge Mann über die Motorhaube zu Boden geschleudert wurde. Er wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.



