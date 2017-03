Randalierer (46) in Lindauer Wohnung sorgt für Großeinsatz der Polizei

Festnahme · Am Montag gegen 12:40 Uhr ging bei der Polizei Lindau ein Anruf über eine randalierende Person in der Heyderstraße ein.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa)

Eine Streife der Polizei Lindau traf den 46-Jährigen in seiner Wohnung an. Er reagierte aggressiv, griff zu zwei Küchenmessern und ging auf die Beamten los. Sie setzten dann Pfefferspray gegen den Mann ein. Daraufhin verschanzte er sich in seiner Wohnung.

Aufgrund der gefährlichen und unübersichtlichen Einsatzlage wurden weitere Polizeikräfte zur Unterstützung gerufen. Darunter waren auch Kräfte der Polizeiinspektion Spezialeinheiten München.

Nach über einer Stunde und noch vor Eintreffen der Polizisten aus München konnten die Beamten aus Lindau den Mann überzeugen, sein Messer wegzulegen. Und er ließ sich sich widerstandslos festnehmen. Bei dem Einsatz wurden weder Polizeibeamte noch der Randalierer verletzt.

Der 46-Jährige wurde aufgrund seines psychisch labilen Zustands in ärztliche Behandlung gegeben. Im Bereich des Einsatzorts kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei waren auch auch Kräfte der Feuerwehr Lindau und des Rettungsdienstes im Einsatz.