Polizei warnt vor aktuell auftretenden Enkeltrickbetrügern im Raum Kempten und gibt Tipps

Die Kripo Kempten warnt vor Enkeltrickbetrügern im Raum Kempten. Über eine Pressemitteilung ging die Warnung am Freitagmittag heraus. Laut Polizei häufen sich momentan die Anrufe von unbekannten Tätern. Das Vorgehen dieser Betrüger läuft meist nach einem bestimmten Schema ab.



Anruf (Feature) Bild: Anja Lachenmayer

Die Täter kontaktierten dabei gezielt ältere Menschen und geben sich als nahe Angehörige aus.

Sie erzählen dann oft über die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen. Das sei zu sehr günstigen Konditionen möglich und müsse deswegen unter hohem Zeitdruck zum Abschluss gebracht werden.

Die Opfer werden gebeten, die Anrufer mit hohen Bargeldbeträgen zu unterstützen. Bei den Angerufenen handelt es sich meist um ältere Menschen ab 75. In aktuellen Fällen aus dem Raum Lindau betrugen die Geldforderungen zwischen 20.000 und 50.000 Euro.

Mit den Anrufen versuchen die Täter das Opfer in Stress zu versetzen und so den Handlungsdruck zu erhöhen. Opfer die angeben, nicht über Bargeld zu verfügen werden häufig aufgefordert, ein Geldinstitut aufzusuchen. Oftmals bieten die Täter zudem an, eine Taxifahrt dorthin zu organisieren.

Die Polizei gibt im Falle eines solchen Anrufes folgende Hinweise: