Polizei nimmt dank aufmerksamen Nachbarn Bettler in Weiler-Simmerberg fest

Ermittlungen · Dank aufmerksamer Nachbarn sind am Donnerstagnachmittag drei Bettler in Weiler vorläufig festgenommen worden. Sie hatten erneut den 74-jährigen Mann aufgesucht, dem sie in den vergangenen Wochen mindestens 600 Euro gestohlen haben.



Festnahme Bild: Alexander Kaya Als die Bande aus Südosteuropa am Donnerstag dort auftauchte und die Anwohner das bemerkten, informierten sie – unter anderem sensibilisiert durch die Berichte im Westallgäuer und den Aufruf der Polizei, verdächtige Wahrnehmungen sofort zu melden – die Lindenberger Beamten. Der entscheidende Hinweis kam vom Diebstahlsopfer selbst, weil die tatverdächtige Frau erneut bei ihm aufgetaucht ist. Von der Polizei Lindenberg konnte die Frau an der Wohnanschrift des Seniors angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich zweifelsfrei um die Frau, die ihn bereits mehrmals zuvor aufgesucht hatte. Im Verlauf der zeitgleich eingeleiteten Fahndung konnten zwei Männer im Alter von 26 und 44 Jahren identifiziert und der Gruppe zugeordnet werden. Alle drei wurden mittels Dolmetscher auf der Lindenberger Dienststelle vernommen. Die Beamten leiteten nun gegen den 26-jährigen Mann und die 31-jährige Frau ein Strafverfahren wegen Diebstahls- und Betrugsverdachts ein. Der Schaden für den Rentner beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Ein Abhebeversuch durch die Täter in einer örtlichen Bank mittels eines Auszahlscheines schlug fehl. Weitere Opfer sind der Polizei bislang nicht bekannt. „Nach derzeitigem Kenntnisstand steht die Bettlergruppe aus Weiler-Simmerberg nicht in Verbindung mit dem Tötungsdelikt in Lindau-Zech“, teilt die Polizei außerdem mit. In der Nacht von 8. auf 9. März war dort ein 76-jähriger Rentner umgebracht worden. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe des Westallgäuers vom 31.03.2017.



