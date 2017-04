Pilot (65) bei Absturz seines Ultraleichtflugzeugs in Leutkirch schwer verletzt

Unfall · Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs wurde am Sonntagmittag beim Flugplatz in Leutkirch der Pilot schwer verletzt. Der 65-Jährige führte mit seinem Flugzeug gegen 16:00 Uhr Start- und Landeübungen am Flugplatz aus.



Rettungsdienst Bild: Daniel Karmann (dpa) Hierbei setzte das Flugzeug im Zuge eines Landevorgangs zunächst auf der Landebahn auf. Beim Durchstarten zu einem anschließenden Aufstieg geriet das Ultraleichtflugzeug aufgrund zu geringer Geschwindigkeit in einen Strömungsabriss und konnte kaum an Höhe gewinnen. Das Flugzeug driftete in einer stetigen Linkskurve zunächst in Richtung Sportplatz ab und trudelte dann am angrenzenden Sportheim wieder in Richtung des Flugplatzes vorbei. Dort prallte die Maschine auf den Besucherparkplatz und beschädigte zwei abgestellte Autos. Beim Aufprall wurde ein Teil des Flugzeugpropellers abgerissen und über das Dach eines angrenzenden Restaurants auf die Gartenterrasse geschleudert. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt. Der Pilot aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.