Neue Einbrüche im Oberallgäu

Einbrüche · Im Oberallgäu kam es den letzten Tagen zu mehreren Einbrüchen. Betroffen waren ein Einfamilienhaus, eine Bäckerei und ein metallverarbeitender Betrieb. Hinweise auf Täter gibt es nicht.



Bild: Benjamin Liss

Dietmannsried

Ein unbekannter Täter versuchte in Dietmannsried, in der Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr, die Terrassentüre eines Einfamilienhauses im Tannenweg aufzuhebeln. Vermutlich wurde er durch im Haus anwesende Kinder gestört und ließ von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Kempten

Ebenfalls Unbekannte hebelten in der Nacht vom 02. auf den 03.02.17 ein Fenster an der Rückseite einer Bäckerei in der Kotterner Straße auf und durchsuchten die Geschäftsräume erfolglos nach Bargeld. Ein vorgefundener Tresor hielt den Hebelversuchen stand. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Weitnau

Ein Unbekannter schlug in der Nacht vom 22. auf den 23.01.2017 ein Fenster eines metallverarbeitenden Betriebes Am Kapf ein. Ein Entwendungsschaden wurde bis jetzt nicht festgestellt, der bzw. die Täter richteten jedoch einen erheblichen Sachschaden an den Maschinen der Fertigungshalle an, weshalb auch ein bewusster Sabotageakt nicht ausgeschlossen werden kann. Die Überprüfung eines ersten Tatverdächtigen verlief bisher ohne Erfolg.