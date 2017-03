Nagelfalle im Wald bei Argenbühl installiert: Mountainbiker stürzt

Zeugenaufruf · Unbekannte haben wohl im Verlauf der vergangenen Woche im Waldgebiet zwischen Wolfaz und Sigmanns auf dem "Brezel-Trail", vermutlich um gegen Mountainbiker vorzugehen, mehrere Baumwurzeln mit Nägeln und Schrauben präpariert.



Mountainbiker vor Alpenpanorama Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Ein 28-jähriger Zweirad-Fahrer hatte sich in der Folge am Sonntag an einer entsprechenden Stelle einen Reifen beschädigt und war gestürzt. Glücklicherweise überstand der Mann den Sturz jedoch unverletzt. Bei einer Überprüfung des Trails stellten Polizeibeamte fest, dass der Unbekannte an den Schrauben und Nägeln die "Köpfe" offensichtlich abgezwickt hatte.

Bei dem genannten "Brezel"-Trail handelt es sich um einen für Mountainbiker verbotenen Weg. Nach § 37 Abs. 3 S. 3 Landeswaldgesetz ist das Radfahren auf Wegen unter 2 Meter Breite untersagt, hierzu zählen auch sogenannte Single-Trails.

Unabhängig davon, dass der betroffene Weg nicht befahren und auch von Reitern nicht begangen werden darf, hat die Polizei Ermittlungen gegen die Verursacher der Nagelfallen wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Personen im fraglichen Zeitraum im Wald beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.