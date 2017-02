Nach sexueller Belästigung in Buchloe: Täter (27) gefasst

Fahndungserfolg · Wie bereits berichtet erkundigte sich am Donnerstag, den 02.02.2017, in der Alexander-Moksel-Straße in Buchloe ein zunächst unbekannter Autofahrer bei einer Fußgängerin nach der Fahrtstrecke nach Türkheim.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya Während des Gesprächs entblößte er gegenüber der Frau sein erigiertes Glied. Anschließend flüchtete er. Die Geschädigte konnte sich ein Teilkennzeichen merken. Kurze Zeit später meldete sich ein junger aufmerksamer Polizeibeamter der Polizeiinspektion Dießen. Er hatte in der polizeilichen Lagemeldung von dem Vorfall erfahren. Kurioserweise fiel dem Beamten das gesuchte Fahrzeug ungefähr zur Tatzeit auf, da das Kennzeichen exakt mit den Kürzeln seines Namens und des Geburtsjahres übereinstimmte. Die Beschreibung des Kennzeichens deckte sich mit den Angaben der Geschädigten. Aufgrund dieses Hinweises konnte ein 27-Jähriger aus dem Unterallgäu rasch ermittelt werden.



