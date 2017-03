Nach Überfall auf Memminger Spielothek: Polizei sucht Täter

Zeugenaufruf · Nach dem Überfall auf eine Memminger Spielothek am 9. März veröffentlicht die Polizei Bilder der Überwachungskamera. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem mit einem Messer bewaffneten Täter.



Wer kennt diesen Mann? Bild: Polizei

Der Überfall fand am Donnerstag, 9. März, gegen 14 Uhr in einer Spielothek in der Memminger Kalchstraße statt. Der Mann ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat eine kräftiger Statur mit Bauchansatz.

Zudem trägt er eine Glatze und hat auffallende "O-Beine". Der Unbekannte wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt. Der Täter spricht deutsch und war zum Tatzeitpunkt mit einer hüftlangen schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem trug er schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen. Während der Tat hatte er eine schwarze Stofftasche um den Kopf gewickelt.

Der bislang unbekannte Täter betrat die Spielothek, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte den Kasseninhalt. Die Kassiererin öffnete die Kassenschublade, woraufhin der Unbekannte den Inhalt entnahm und entkommen konnte. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Nachdem die Fahndung der Polizei bislang ohne Erfolg blieb, bittet die Memminger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (08331) 100-0 Hinweise über den abgebildeten Mann zu geben.