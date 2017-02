Nach Trickdiebstahl in Biberach: Mietwagen aus Memminger Autohaus überführt Diebes-Pärchen

Festnahme · Vergangene Woche hat eine Ehepaar in einem Autohaus im württembergischen Biberach bei einem Trickbetrug 650 Euro erbeutet. Das Ehepaar war bereits gesucht. Schließlich konnten Beamte die beiden in Memmingen festnehmen. Der Mann ist jetzt in Untersuchungshaft.



Festnahme Bild: Arne Dedert (dpa) Am vergangenen Freitag betrat das Ehepaar den Verkaufsraum eines Autohauses. Während die Frau eine im Laden befindliche Verkäuferin durch ein Gespräch ablenkte, wendete sich der Ehemann an die Kassiererin. Er bezahlte eine Warnweste im Wert von zehn Euro und verwickelte auch sie in ein Gespräch. Er bat die Angestellte in der Kasse nachzusehen, ob sie Euro-Banknoten mit einer speziellen Nummerierung besitze. Er gaukelte ihr eine Sammlerleidenschaft vor. So gelangte gelangte der Mann geschickt an 650 Euro aus der Kasse. Dies bemerkte die Verkäuferin sehr bald, nachdem das Ehepaar den Verkaufsraum wieder verlassen hatte. Pech für das diebische Pärchen war, dass sich die beiden Verkäuferinnen den benutzten Mietwagen gemerkt hatten. Sie verständigten sofort das Autohaus in Memmingen und die Polizei. Als das Ehepaar am selben Nachmittag den Wagen zurückgab, nahmen Beamte der Memminger Polizei die beiden fest. Die ermittelnden Beamten fanden heraus, dass die beiden wegen mehrerer ähnlich gelagerter Vorfälle bereits bekannt waren, aber nicht festgenommen werden konnten. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete an, den Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorzuführen. Dieser erließ gegen den geständigen 35-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl. Er ist jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen seine 30-jährige Ehefrau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.