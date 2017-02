Nach Tötungsdelikt an Frau (65) in Bregenz: Mann (34) gesteht die Tat teilweise

Ermittlungen · Ein 34-jähriger Mann aus Bregenz ist dringend verdächtig und zum Teil geständig, am 06.02.2017, gegen 16:30 Uhr in die Wohnung einer 65-jährigen Bekannten gegangen zu sein. Er beabsichtigte – wie offenbar schon öfters zuvor – Suchtmittel von der Frau zu kaufen.



Festnahme Bild: Alexander Kaya

In der Wohnung kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Der Mann stach offenbar im Zuge dieses Streites mit einem mitgebrachten Klappmesser mehrfach auf die Frau ein, wodurch sie schwer verletzt wurde.

Der Beschuldigte wurde bei der Tat leicht verletzt. Die näheren Umstände dazu sind noch nicht geklärt. Anschließend legte er einen Kleinbrand in der Wohnung. Danach flüchtete er aus den Räumlichkeiten.

Der Brand wurde von einem Hausbewohner bemerkt, mit einem Feuerlöscher bekämpft und in weiterer Folge von der Feuerwehr gelöscht. Eine Notärztin versuchte das Opfer zu reanimieren. Es verstarb jedoch noch am Tatort.

Aufgrund von Hinweisen konnte der Beschuldigte - aufgrund einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch - von Beamten des LKA Vorarlberg und der EKO Cobra am 06.02.2017, um 18:28 Uhr in seiner Wohnung in Bregenz festgenommen und dem Landeskriminalamt Vorarlberg übergeben werden.

Die Obduktion des Opfers findet am 08.02.2017 in Innsbruck statt. Über die Untersuchungshaft werden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen die Staatsanwaltschaft Feldkirch und das Landesgericht Feldkirch entscheiden.