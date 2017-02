Nach Hausfriedensbruch in Türkheim: Ladenbesitzer (49) greift Mann (57) an

Gewalt · Am Donnerstagvormittag wurde ein 57-jähriger Verkaufsberater von einem 49-jährigen Mann des Hauses verwiesen.



Bild: Benjamin Liss

Als dieser nicht sofort das Haus verließ, griff der 49-jährige ihn an, packte ihn am Hals und warf ihn zu Boden. Der Mann verletzte sich am Becken, sowie am Finger.

Den 57-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und den 49-jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.