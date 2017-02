Mutwillige Sachbeschädigung in Lindenberg

Zeugenaufruf · In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Löwenstraße eine Eingangstüre beschädigt. Eine bislang unbekannte Person hatte mit einer Bierflasche gegen diese geworfen, sodass das Sicherheitsglas in der Türe zersplitterte.



Alkohol Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild) Die Polizeiinspektion Lindenberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08381/92010.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.