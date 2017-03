Memminger Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Serieneinbrecher (43 und 46): Über 160.000 Euro Beuteschaden

Ermittlung · Nach langen und intensiven Ermittlungen ergingen Haftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 43 und 46 Jahren. Sie sollen über 50 Einbrüche in Wohnungen begangen haben. Zu diesem Ergebnis kam die Ermittlungsgruppe, die von den Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Ulm gemeinsam eingerichtet wurden.



Einbrecher Bild: Maximilian Czysz

Die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Polizeipräsidien Schwaben Süd/West und Ulm teilen mit, dass die Ermittler den Einbrechern schon länger auf der Spur waren. Ein erster Verdacht ergab sich nach einem Einbruch im November 2015. Damals wurde in Bösingen im Landkreis Rottweil ein Haus aufgebrochen. Die Täter gelangten in das Haus, in dem sie die Terrassentüre aufgehebelt hatten. Sie erbeuteten dort Schmuck und Geld. Die Beamten des Polizeipräsidiums Tuttlingen ermittelten anschließend intensiv.

Dabei erfuhren sie von einem Zeugen, dass in diesem Wohngebiet ein Auto aufgefallen war. Die Polizei konnte das Fahrzeug ermitteln. Das Auto wurde zu diesem Zeitpunkt von einem Serben benutzt, der aber zwischenzeitlich die Bundesrepublik verlassen hatte. Die Ermittler fanden heraus, dass der Tatverdächtige erneut nach Deutschland eingereist war. Hinweise deuteten auf seinen Unterschlupf in Ulm hin. Die weiteren Ermittlungen ergaben auch den Verdacht, dass er bereits wieder Einbrüche begangen haben könnte.

Die Polizeipräsidien Aalen, Konstanz, Tuttlingen und Ulm auf württembergischer Seite vereinbarten mit dem Kemptener Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf bayerischer Seite eng miteinander zu arbeiten. Die beiden Präsidien in Ulm und Kempten richteten eine gemeinsame Ermittlungsgruppe ein. Dort arbeiteten Kriminalbeamte aus beiden Schutzbereichen zusammen.

Die jeweiligen Innenminister unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit möglich machte. Die Beamten dieser länderübergreifenden Ermittlungsgruppe ermittelten intensiv und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen. Ende Januar nahmen Polizeibeamte den 43-jährigen Serben und seinen 46-jährigen Landsmann in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) auf frischer Tat fest.

Die beiden hatten zuvor ein Haus im Stadtteil Berg aufgebrochen. Auf Anordnung der Memminger Staatsanwaltschaft wurden sie der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen beide Tatverdächtigen. Nach jetzigem Kenntnisstand können die Ermittler dem Duo 55 Einbrüche nachweisen.

Ob die beiden noch weitere Einbrüche begangen haben, wird noch überprüft. Der 43-Jährige räumte einen Teil der zur Last gelegten Einbrüche ein; sein Komplize schweigt noch. Insgesamt wird der Beuteschaden auf über 160.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Etwas über die Hälfte der zugeordneten Taten wurden in Bayern begangen.