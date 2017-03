Memminger (26) gerät auf Nachhauseweg in Streit mit drei Unbekannten und wird ausgeraubt

Zeugenaufruf · Am Sonntag, den 05.03.2017, um 02:50 Uhr, geriet ein 26-jähriger Mann, im Bereich des Memminger Schrannenplatzes auf seinem Nachhauseweg in ein Streitgespräch mit drei bislang unbekannten Personen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der dem Geschädigten gewaltsam seine Geldbörse aus einer der hinteren Hosentaschen entrissen wurde.



Polizei Bild: Alexander Kaya Neben zerrissener Kleidung erlitt der junge Mann mehrere Prellungen und Schürfverletzungen, in der Geldbörse hatte sich ein größere Summe Bargeld befunden. Ein unbeteiligter Zeuge konnte den Sachverhalt beobachten. Laut Beschreibung handelte es sich bei den Tätern um 3 arabisch aussehende Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Während einer der Täter, ca.168 cm groß, mit Vollbart und nach hinten gegelten Haaren beschrieben wird, sei der zweite eher 190 cm und kräftig, mit Schild-Mütze gewesen. Weitere Erkenntnisse, insbesondere zur dritten Person liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen bittet um Hinweise unter Tel. 08331/100-0.



