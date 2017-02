Mehrere Verkehrsunfälle bei Zell aufgrund von Blitzeis

Schlechte Wetterverhältnisse · Am 31.01.2017 ereigneten sich in den frühen Morgenstunden zwei Verkehrsunfälle auf der Kreisstraße OAL 2 in einer langgezogenen Rechtskurve aus Richtung Pfronten kommend kurz vor dem Ortsteil Zell.



Bild: Benjamin Liss Zunächst kam eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Auto ins Schleudern und anschließend von der Straße ab. Sie blieb mit ihrem Auto am Fahrbahnrand im Schnee stecken und konnte ohne jeglichen Schaden mit dem Abschleppdienst befreit werden. Nicht ganz so gut lief es für eine andere 19-jährige Verkehrsteilnehmerin, die ihre Geschwindigkeit nicht ausreichend an die Straßenverhältnisse anpasste und auf ein anderes Fahrzeug auffuhr. Dabei entstanden ca. 7.000 Euro Schaden und ein Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.



