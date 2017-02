Mehrere Körperverletzungsdelikte in Memmingen

Gewalt · In der Nacht von Freitag auf Samstag (03.02.-04.02.17) kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Memmingen zu mehreren Körperverletzungsdelikten.



Bild: Alexander Kaya

Gegen 01.25 Uhr sprachen die Türsteher einer Memminger Diskothek eine Gruppe von jungen Männern an. Diese vergnügten sich damit, Mülltonnen auf die Straße zu werfen. Die Situation eskalierte dann plötzlich und die Türsteher wurden von der Gruppe angegriffen, wobei zwei Türsteher leicht verletzt wurden. Beim anschließenden Polizeieinsatz kam es dann noch zu Widerstandshandlungen. Einer der Beschuldigten aus der o.g. Gruppe kam dem polizeilichen Platzverweis nicht nach und griff einen Polizeibeamten an.

Gegen 02.30 Uhr kam es in der gleichen Diskothek zu einem weiteren Vorfall. Ein Gast wurde von den Türstehern nach draußen begleitet. Dabei kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, wobei sich der Gast leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zuzog.

Gegen 02.10 Uhr urinierte ein Gast in einem Tabledance Club in Memmingen auf den Boden. Infolge dessen wurde er von den Türstehern nach draußen begleitet. Dies missfiel dem Freund des Gastes, der wiederum den Türsteher angriff und leicht am Finger verletzte.

Mit einer Kopfplatzwunde endete die Streitigkeit zwischen zwei Gästen in einer Diskothek in Bad Grönenbach. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gegen 02.30 Uhr wurde einer der Gäste geschubst und fiel mit dem Kopf gegen einen Zigarettenautomaten.

Ein Mann wurde gegen 01.05 Uhr im Memminger Innenstadtbereich von einer Gruppe von 5 Personen geschlagen und dann am Boden liegend getreten. Dabei wurde er leicht verletzt und seine Brille ging zu Bruch.

In allen Fällen dauern die Ermittlungen der Polizeiinspektion Memmingen zum genauen Tatablauf noch an. Abschließend muss aber dazu vermerkt werden, dass ein Teil der Beschuldigten und der Geschädigten nicht unwesentlich unter Alkoholeinfluss standen.