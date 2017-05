Mehrere Containerbrände in Kempten und Umgebung

Freinacht · In St. Mang wurden in der Mainacht an zwei verschiedenen Stellen Altpapier-Container in Brand gesetzt.



Bild: Alexander Kaya Während bei einem kein nennenswerter Sachschaden entstand, verursachte der zweite Brand einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. In Wildpoldsried wurde ebenfalls ein Altkleider-Container in Brand gesetzt, der zwei weitere Container entzündete. Die Schadenshöhe liegt hier bei etwa 2.000 Euro.



