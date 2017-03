Mann beleidigt Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Kempten

Polizei · Am Freitag befand sich eine Besatzung des Rettungsdienstes in Kempten in einem Einsatz in der Lindauer Straße vor einer Pizzeria.



Rettungswagen Bild: Rotes Kreuz Ein bislang noch unbekannter Mann kam auf die Mitarbeiter des Rettungsdienstes, welche sich noch im Fahrzeug befanden, zu und wollte wissen, wann sie wieder wegfahren würden. Der Herr wurde auf das eingeschaltete Blaulicht hingewiesen und ihm wurde mitgeteilt, dass sie sich noch im Einsatz befinden. Der Mann entgegnete, dass ihn das nicht interessiere und beleidigte den Fahrer des Rettungswagens, bevor er schließlich verschwand.



