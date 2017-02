Mann (65) und seine Frau klauen Heftklammern in Baumarkt in Immenstadt

Ladendiebstahl · Am Montagmittag wurde ein Ehepaar bei einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in der Sonthofener Straße ertappt.



Taschendiebstahl Bild: Anne Wall Der 65-jährige Mann hatte eine Packung Heftklammern im Wert von knapp zehn Euro aus dem Regal genommen und diese seiner Frau gegeben, die es in ihre Handtasche steckte. Anschließend passierten sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Es folgt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.