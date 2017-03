Mann (54) gibt sich in Blaichach als falscher Polizeibeamter aus

Zeugenaufruf · Am Montagmorgen, den 27.03.2017 gegen 08.15 Uhr sprach ein 54-jähriger Mann eine 37-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann in einer Bäckerei in Blaichach an. Dabei gab sich der 54Jährige als Polizeibeamter aus, konnte allerdings keinen Dienstausweis vorweisen.



Bild: Wolfgang Widemann Er wies die 37-jährige Frau wegen Telefonierens am Steuer zurecht und kündigte eine Anzeige gegen sie an, die angeblich von der Polizei aus Immenstadt erfolgen würde. Weil das Gespräch in der Bäckerei stattfand, gibt es wohl Zeugen, die das Gespräch mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Tel. 08323/96 100 zu melden.