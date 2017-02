Mann (44) begeht Fahrerflucht bei Bad Hindelang und lügt Polizeibeamte an

Zeugenaufruf · Am 11.02.2017 wurde die Verkehrspolizei Kempten auf einen blauen Opel aufmerksam, welcher zahlreiche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite aufwies.



Bild: Benjamin Liss

Beide Reifen der rechten Seite waren beschädigt und es fehlten Fahrzeugteile. Da der 44-jährige Fahrzeugführer die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte, ließ er das Auto abschleppen.

Im Gespräch gab der Mann an in den Morgenstunden des 11.02.2017 von Bad Hindelang kommend über die B19 nach Kempten gefahren zu sein. Auf dem Weg habe er einen Leitpfosten überfahren, wobei alle Schäden am Fahrzeug entstanden sein sollen.

Die genaue Unfallörtlichkeit konnte er nicht angeben. Da das Schadensbild nicht vollends mit den Schilderungen übereinstimmte, wurde die angegebene Fahrstrecke abgesucht.

Die vermeintliche Unfallstelle konnte durch die Beamten jedoch nicht gefunden werden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Tel.-Nr. (0831) 9909-2050 entgegen.