Mann (39) läuft mit Schwert bewaffnet auf der A7 bei Bad Grönenbach

Verkehr · Am Samstag, den 04.03.2017, wurde der Polizei in den frühen Vormittagsstunden ein Fußgänger auf der A7 mitgeteilt. Er lief in Richtung Kempten, allerdings auf der Fahrspur Richtung Ulm.



Polizei Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa) Bei der Kontrolle durch die anfahrende Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass der 39-jährige Mann ein Schwert hinten in seiner Jacke stecken hatte. Der Schaft war über dem Kopf deutlich sichtbar. Nachdem sich der Mann nicht kontrollieren lassen wollte und verbal aggressiv war, wurde er mit Hilfe einer zweiten Streife letztendlich zu Boden gebracht und das Schwert mit einer 45-cm-Klinge sichergestellt. Warum der Mann damit auf der Autobahn unterwegs war, ist nicht bekannt. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert.



