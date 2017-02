Mann (27) fährt unter Drogeneinfluss in Füssen

Kontrolle · Am 11.2.2017 um 22.00 Uhr kontrollierte die Schleierfahndung Pfronten am Grenztunnel der A7 die beiden Insassen eines aus Österreich eingereisten Autos. Beim 27 Jahre alten albanischen Autofahrer bestätigte ein Drogenvortest – der auf Kokain reagierte - den Verdacht, dass er Drogen eingenommen hatte.



Symbolfoto Kokain Bild: Frank Leonhardt (dpa)

Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Gegen den 27-Jährigen erstatteten die Beamten Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und sorgten dafür, dass er mit seinem Auto nicht mehr weiter fuhr.

Die Beifahrerin, eine 26-jährige georgische Staatsangehörige, hatte in ihrem Geldbeutel Kleinmengen von Kokain dabei. Das Rauschgift stellten die Beamten sicher, kassierten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro und zeigten die Besitzerin wegen Schmuggels von Betäubungsmitteln an.