Mann (24) wird von drei Unbekannten in Kißlegg überfallen und bestohlen

Zeugenaufruf · Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, ist ein 24-jähriger, aus der Slowakei stammender Mann Opfer eines Raubüberfalls in der Wangener Straße in Kißlegg geworden.



Bild: Benjamin Liss Dieser hielt sich wegen eines beruflichen Termins in der Stadt auf und machte zur Tatzeit einen Spaziergang, als neben ihm ein Pkw anhielt und drei unbekannte Männer ausstiegen. Diese gingen auf den 24-Jährigen zu und forderten von ihm Geld. Als die Männer ihn festhielten und ein Täter dessen Geldbeutel aus der Hosentasche zog, kam es zu einem kurzen Handgemenge, wobei der Geschädigte ins Gesicht geschlagen wurde. Daraufhin entnahm einer der Täter ca. 100 Euro Bargeld aus der Geldbörse und warf den Geldbeutel anschließend weg. In der Folge flüchtete das Trio in dem Auto in unbekannte Richtung. Der Polizei liegt zu den Tätern folgende Beschreibung vor: Alle waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, unrasiert, südosteuropäisches Aussehen. Bei dem Auto soll es sich um eine dunkle Mittelklasselimousine handeln. Personen, die Angaben zu den Tätern oder zu dem Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.



