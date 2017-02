Mann (23) nach Einbrüchen und Diebstählen im Wert von 3.800 Euro im Kleinwalsertal festgenommen

Fahndungserfolg · Polizisten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal konnten einem 23-Jährigen, in Mittelberg wohnhaften Mann, fünf Einbruchsdiebstähle sowie einen Einschleichdiebstahl und zwei versuchte Einschleichdiebstähle nachweisen.



Festnahme Bild: Alexander Kaya

Der 23-Jährige soll im Zeitraum vom 04.11.2016 bis 27.11.2016 in Riezlern, Mittelberg und Hirschegg in Hotels, Ferienwohnungen und in eine Kapelle eingebrochen sein.

Teils sprach er in den Hotels vor und gab an, Arbeit oder ein Zimmer zu suchen. In unbemerkten Augenblicken stahl er Behältnisse für Kleingeld (Trinkgeldkassen und Sparschweine). Im Zuge der Ermittlungen wurden die Beamten Anfang 2017 auf den 23-Jährigen aufmerksam und konnten ihm schließlich die Taten nachweisen.

Der Beschuldigte ist geständig, er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.800 Euro.