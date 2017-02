Mann (20) landet durch geplatzen Autoreifen bei Wasserburg im Straßengraben

Unfall · Ein 20-Jähriger Mann aus Nonnenhorn am Bodensee befuhr am Samstagmorgen die Kreisstraße in Richtung Lindau. Etwa auf Höhe der Fuggerstraße platzte dem 20-Jährigen ein Reifen an seinem Auto.



Bild: Benjamin Liss Dadurch geriet er zu weit nach links auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 27-jähriger Lindauer wich mit seinem Wagen nach rechts aus und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Der 20-Jährige verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Straßengraben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.100 Euro.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.