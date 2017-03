Mann (19) nach Diebstahl in Höchst festgenommen und durch Gitterstäbe seiner Zelle geflohen

Kurios · Am Donnerstag, den 30.03.2017 wurde um ca. 15:30 Uhr ein 19-jähriger Rumäne in Höchst bei Bregenz festgenommen. Er hatte kurz vorher einen Diebstahl aus einem Opferstock in der Pfarrkirche begangen. Zudem besteht gegen den jungen Mann bereits ein Aufenthaltsverbot in Österreich.



Durch diese Gitterstäbe hat sich der 19-Jährige gezwängt, um anschließend durch das Fenster aus seiner Zelle zu fliehen. Bild: Polizei Er wurde in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Höchst gebracht. Die Polizei verriegelte die Gittertüre der Zelle doppelt und versperrte die Türe zum Vorraum der Arrestzelle. Nach 10 Minuten kontrollierten die Beamten die Zelle, stellten aber nichts ungewöhnliches fest. Dann führten sie mehrere Gespräche und vernahmen einen Zeugen. Bei einer erneuten Kontrolle der Arrestzelle stellten die Polizisten später schließlich fest, dass sich der 19-jährige Mann durch die Gitterstäbe im Abstand von 10 cm gezwängt hatte und durch das Fenster geflüchtet war. Zwei Stäbe wurden dabei verbogen. Der 19-Jährige hatte in den Tagen zuvor bereits mehrere Diebstähle an Opferstöcken in Höchst begangen.