Lkw wird auf der A96 bei Leutkirch nach Auffahrunfall von der Fahrbahn geschleudert: Drei Verletzte

Verkehr · Aus Unachtsamkeit fuhr ein Autofahrer am Samstagabend auf der A96 auf einen vorausfahrenden Lkw auf, woraufhin dieser von der Fahrbahn geschleudert wurde.



Unfall Bild: Malte Christians (dpa)

Der 40-jährige Fahrer eines Volvo befuhr gegen 20:35 Uhr die A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Leutkirch West in Richtung Memmingen.

Er ließ sich einen kurzen Moment von seinem Navigationsgerät ablenken, wodurch er ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr. Der Klein-Lkw wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn geschleudert.

Dort kippte er in der angrenzenden Böschung um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Volvo schleuderte auf die linke Fahrspur und blieb dort stehen.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen des Lkw kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Fahrzeuge musste die A96 in diesem Bereich in Richtung Memmingen bis etwa 22:00 Uhr gesperrt werden.

Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.