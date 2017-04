Lkw baut Unfall in Hergatz und verliert dabei Diesel

Verunreinigung · Am Freitagmorgen befuhr ein 29-jähriger mit seinem Sattelschlepper die B12 in Richtung Isny. Aus einer Grundstücksausfahrt wollte ein 21-jähriger mit seinem Klein-Lkw und Anhänger in die B12 einfahren.



Bild: Benjamin Liss Dabei übersah er die Sattelzugmaschine und fuhr ihr in die Tankseite. Durch die Beschädigung des Tanks lief eine größere Menge Diesel auf die Fahrbahn und musste durch die Wehren aus Maria-Thann und Wohmbrechts gebunden werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der beiden Beteiligten verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.



