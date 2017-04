Lkw-Fahrer verliert Geldtasche mit 6.000 Euro bei Kaufbeuren

Suche · Am Montagvormittag verlor ein Lieferant eine Geldtasche mit knapp 6.000 Euro. Der Lkw-Fahrer lieferte Waren an eine Gaststätte im Innenstadtbereich und nahm die Bezahlung in Bar entgegen.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Anschließend achtete er nicht mehr auf die Tasche beim Verschließen der Ladefläche seines Lkw und fuhr weiter. Es handelt sich um eine schwarze Geldtasche mit einem roten Wappen der Castel-Bank. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kaufbeuren unter 08341/9330.



