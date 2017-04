Kot in Kemptener Briefkasten geworfen

Zeugenaufruf · Über die Osterfeiertage hat ein bisher unbekannter Täter einen Plastikbeutel, gefüllt mit Kot, in einen Briefkasten in der Burgstraße in Kempten geworfen.



Briefkasten Bild: Anne Wall Sämtliche sich darin befindliche Briefe wurden dadurch verschmutzt. Die Motive der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.



Dies ist eine redaktionell unbearbeitete Mitteilung der Polizei. all-in.de ist für den textlichen Inhalt nicht verantwortlich. Die Auswahl der Fotos erfolgt durch all-in.de.