Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte beim Faschingstreiben in Bad Grönenbach

Festnahme · Am Freitag, 24.02, gegen 01.00 Uhr randalierte ein aggressiver, 30-jähriger Mann am Markplatz vor dem Zelteingang. Dem Mann wurde bereits zweimal der Zutritt in das Festzelt und in das Feuerwehrhaus durch die Security verwehrt.



Festnahme Bild: Wilfried Herold (BPOLI Rosenheim) Anschließend wurde ihm ein Platzverweis für das gesamte Faschingstreiben ausgesprochen. Kurz danach war er erneut im Festzelt und wurde durch die Security-Mitarbeiter aus dem Zelt geführt und einer Polizeistreife übergeben. Ihm wurde der Gewahrsam eröffnet. Aufgrund seines aggressiven, uneinsichtigen Verhaltens und seiner Alkoholisierung (über 1,5 Promille) wurden ihm Handfesseln angelegt. Hierbei wehrte er sich massiv und schlug um sich. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.



