Körperverletzung in Leutkirch: Unbekannter schlägt Mann (37) und seine Freundin (29)

Zeugenaufruf · Nachdem ein alkoholisierter Schwarzafrikaner, am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr in einem Club an der Oberen Vorstadtstraße, mit Gesten gegenüber einer 29-Jährigen sexuelle Absichten kundgetan hatte, folgte der Täter dem 37-jährigen Freund der Frau auf die Männertoilette und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht.



Bild: Alexander Kaya Der 37-Jährige wurde hierdurch im Gesicht und am Hinterkopf verletzt. Als die 29-Jährige in der Folge den flüchtenden Täter am Ausgang des Lokals stoppen wollte, schlug er ihr ins Gesicht, sodass die Frau eine Nasenbeinfraktur davon trug. Personenbeschreibung des Täters: Dunkle Hautfarbe, schlanke Statur, ca. 190 cm groß, Dreitagebart, bekleidet mit orangefarbenem oder schwarzem Pullover, einem braunroten Schal und einer roten Schildkappe. Eine Lederjacke und die rote Schildkappe ließ der geflüchtete Täter am Tatort zurück. Hinweise auf die Person werden ans Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 84880, erbeten.



