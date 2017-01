Körperverletzung in Diskothek in Memmingen

Zeugenaufruf · Am Sonntag, 29. Januar 2017, gegen 02.35 Uhr kam es in einer Diskothek in der Allgäuer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.



Körperverletzung Bild: Frank Kleefeldt (dpa) Ein 27-Jähriger erhielt einen Schlag ins Gesicht und musste in das Klinikum Memmingen eingeliefert werden. Der Täter muss noch ermittelt werden.



