Kochtopf auf Herd vergessen - Großaufgebot an Rettungskräften in Immenstadt

Einsatz · Am Samstag, den 04.02.2017, wurde die ILS Allgäu am späten Nachmittag über eine unklare Rauchentwicklung informiert. Sofort wurden die Feuerwehr Immenstadt in das Obere Feld alarmiert.

Bilderstrecke: 5 Bilder Großaufgebot an Rettungskräften in Immenstadt

Brand eines Kochtopfs in Immenstadt Bild: Benjamin Liss Da die Tür verschlossen war, verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Fenster im Erdgeschoss zutritt zur Wohnung und konnten so auch sofort den Grund finden. Ein Kochtopf stand auf dem Herd. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte wohl ein größerer Küchenbrand verhindert werden.



