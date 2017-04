Kemptenerin (82) erhält dubiosen Anruf

Warnung · Einen fragwürdigen Anruf erhielt heute Mittag eine 82-jährige Rentnerin. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und erkundigte sich bezüglich eines Einbruches in der Straße der Rentnerin. Explizit wollte die Frau wissen, wer neben der Rentnerin noch alles in ihrem Haus im Thingers wohne.



Anruf (Feature) Bild: Anja Lachenmayer

Der Seniorin kam dieser Anruf komisch vor und hinterfragte die Anruferin nach einer Rückrufnummer. Die angebliche Polizeibeamtin nannte dann die 110. Richtigerweise gab die Angerufene keine Informationen heraus, beendete das Gespräch und informierte die Kemptener Beamten über den Anruf.

Die Kemptener Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es in letzter Zeit weder einen Einbruch im Thingers gab, noch dass die Beamten mit der Rufnummer 110 anrufen. Seien Sie derartigen Anrufen gegenüber skeptisch, hinterfragen sie den Anrufer und rückversichern Sie sich nur unter der Rufnummer (0831) 9909-0 bei der richtigen Polizei in Kempten.

Geben Sie keinesfalls Informationen über Ihre Lebens- und Vermögensverhältnisse heraus und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.