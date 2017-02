Kempten: Junger Mann (19) erleidet nach Schlag ins Gesicht Kieferbruch

Zeugenaufruf · In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 19-jähriger Kemptener von einem bisher unbekannten Mann in oder vor einer Bar in der Kronenstraße derart ins Gesicht geschlagen, dass er einen Kieferbruch erlitt.



Gewalt Bild: Ralf Lienert Zur Täterermittlung werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 entgegen.



