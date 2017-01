Kellerbrand durch Matratzen in Sauna in Dietmannsried: 15.000 Euro Sachschaden

Feuerwehr-Einsatz · In der Nacht auf Montag, gegen 01:15 Uhr, wachte eine 51-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Käsers auf, da sie Brandgeruch im Haus wahrnahm. Bei einer ersten Nachschau stellte diese fest, dass die Sauna und Sanitäreinrichtungen im Keller des Hauses brannten.



Bild: Alexander Kaya

Die siebenköpfige Familie konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Am Gebäude entstand, auch durch die starke Verrauchung, ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Sauna am Vorabend des Brandes nicht benutzt. Ob ein technischer Defekt für die Auslösung des Brandes ursächlich war ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr Schrattenbach war zur Bekämpfung des Brandes vor Ort.