Keine Beute mitgenommen: Einbrecher hinterlassen 4.000 Euro Sachschaden in Lindau

Zwei Wohnungen betroffen · Einbruchsspuren an einer Eingangstür zu einer Ferienwohnung in der Lugeckstraße in Lindau/Bodensee bemerkte ein Handwerker, der die Heizung hätte überprüfen sollen.



Einbrecher Bild: Alexander Kaya

Offensichtlich war ein bislang unbekannter Täter durch massives Aufhebeln der Türe in die Ferienwohnung gelangt, wo er allerdings nichts für sich Verwertbares finden konnte. Zuvor hatte er versucht durch Aufhebeln mehrerer Fenster in das Gebäudeinnere zu gelangen, was fehlgeschlagen war. Der Einbrecher musste ohne Beute abziehen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde in der Rickenbacher Straße in Lindau/Bodensee gemeldet. Hier war der Täter über ein Kellerfenster, an dem er zuvor ein Gitter weggerissen und die Scheibe eingeschlagen hatte in das Gebäudeinnere gelangt.

Hier brach er beim Durchsuchen des Gebäudes noch zwei Türen auf. Im Inneren des Gebäudes musste der Täter allerdings feststellen, dass dieses leer steht und demzufolge auch hier nichts zu holen war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Lindau/B unter Tel.: 08382/910-0 erbeten.