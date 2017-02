Kassiererin erwischt Ladendieb (45) auf frischer Tat in Burgberg

Festnahme · Am Dienstagvormittag ist in einem Supermarkt in Burgberg ein Kunde von einer Angestellten beim Klauen erwischt worden. Der 45-jährige Mann wollte acht Zigarettenschachteln im Wert von 42 Euro in seiner Jackentasche unbemerkt an der Kasse vorbeischleusen.



Polizei Bild: Alexander Kaya Als der Dieb darauf angesprochen wurde, stritt er alles ab und wollte den Markt verlassen. Dort wurde er aber von der bereits verständigten Polizeistreife in Empfang und vorläufig fest genommen. Gegen den Mann wird eine Strafanzeige erstellt, die Zigaretten musste er zurück belassen. Außerdem wird er vermutlich ein Hausverbot erhalten.



