Junger Autofahrer (18) kommt wegen Blitzeis bei Hopfen ins Rutschen

Verkehrsunfall · Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr am frühen Freitagabend von Füssen Richtung Hopfen. Dabei rutschte er aufgrund von Blitzeis in einer Kurve kurz nach Eschach in die Leitplanke und drehte sich dabei einmal um die eigene Achse.



Anzeige Polizei - Glätte Bild: Werner / Ida News (dpa) Das Fahrzeug hat einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug wurde durch den aufgewirbelten Dreck aus dem Bankett beschädigt. Alle Personen blieben glücklicherweise unverletzt.



