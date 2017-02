Junge Männer (19 und 22) stehlen Videospiele aus zwei Geschäften in Kempten

Diebstahl · Zwei Ladendiebe, 22 und 19 Jahre alt, wurden in einem Elektrofachmarkt in einem Einkaufszentrum in Kempten erwischt, wie sie Spiele für die Play Station ohne zu bezahlen aus dem Geschäft brachten.



Bild: Benjamin Liss Dazu wurden die Spiele im Wert von 130 Euro mittels Klebestreifen unter der Oberbekleidung fixiert. Bei der Anzeigenaufnahme wurde dann weiteres Diebesgut im Wert von rund 275 Euro festgestellt. Diese Computerspiele wurden am gleichen Tage aus einem Geschäft in der Fischerstraße entwendet. Neben den ausgesprochenen Hausverboten in den Warenhäusern werden die Diebstähle bei der Staatsanwaltschaft Kempten zur Anzeige gebracht.



