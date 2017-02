Junge Frau gerät in Immenstädter Arztpraxis mit der Hand in den Schredder

Rettungseinsatz · Am Montagabend beabsichtigte die Mitarbeiterin einer Arztpraxis den verstopften Papier-Schredder wieder in Gang zu setzen. Die junge Frau geriet dabei mit der rechten Hand in den Schredder und zog sich dabei Verletzungen an der Hand zu.



Polizei Bild: Frank Leonhardt (dpa) Sie musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem der Sachverhalt beim Notrufeingang nicht in Gänze geklärt werden konnte, wurde zur eventuellen technischen Hilfeleistung auch die Immenstädter Feuerwehr alarmiert. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.



