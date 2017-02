Jugendliche schlagen Mann (26) in Mindelheimer Sparkassen-Durchgang

Körperverletzung · Um kurz vor 20 Uhr kam es in Mindelheim im Bereich der Sparkasse zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 26-jähriger Memminger hob am Geldautomat Geld ab.



Gewalt Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Im Durchgang an der Sparkasse traf er dann auf eine Gruppe Jugendlicher. Aus dieser 8-köpfigen Gruppe heraus wurde er dann im Bereich der Landsberger Straße geschlagen. Die gerufenen Polizeistreifen stellten die Personalien von mehreren jungen Männern fest. Zwei von ihnen kommen als Täter in Betracht. Beide wohnen in Bad Wörishofen. Der Geschädigte erlitt wahrscheinlich einen Nasenbeinbruch.