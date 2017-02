Jugendliche (12 und 19) stehlen Waren im Wert von über 500 Euro aus Geschäft in Memmingen

Diebstahl · In den frühen Nachmittagsstunden hielten sich am Donnerstag, 02.02.2017, eine 19-Jährige und eine 12-Jährige längere Zeit in einem Drogeriemarkt in der Kramerstraße auf.



Polizeiauto Bild: Alexander Kaya Sie gingen durch das Geschäft und die 12-Jährige steckte immer wieder Artikel in ihren Rucksack. Hierbei wurde sie von einer Mitarbeiterin beobachtet und beim Verlassen des Ladens angesprochen. Zu diesem Zeitpunkt war die 19-Jährige bereits gegangen. Im Rucksack der 12-Jährigen konnten Waren im Wert von über 500 Euro aufgefunden werden. Der Sachverhalt wurde aufgenommen, die 12-Jährige ihrer Mutter übergeben.



