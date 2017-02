Hundeleine gerät in Speichen: Frau (37) nach Sturz von Tretroller in Kempten leicht verletzt

Unfall · Am Sonntagnachmittag stürzte eine 37-jährige Frau mit ihrem Tretroller, als sie am Bachtelweiher in Kempten-St. Mang unterwegs war.



Rettungsdienst Bild: Daniel Karmann (dpa) Grund für den Sturz war eine in die Speichen des Vorderrades gekommene Führung einer Hundeleine, an der aber kein Hund angeleint war. Glück im Unglück, die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst mit nur leichten Verletzungen ins Klinikum Kempten gebracht.



