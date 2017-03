Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zweier Lkws in Kempten

Unfall · Am Dienstag kam es gegen 11.00 Uhr im Bereich der Kreuzung Schumacherring/Lenzfrieder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein Lkw-Fahrer befuhr den Schumacherring in Richtung Bahnhof, der andere Lkw-Fahrer befuhr die Lenzfrieder Straße in Richtung Betzigau.



Beide Fahrer behaupten jeweils bei grüner Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein. Es kam zum Zusammenstoß wobei an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand. Zeugen zu dem Unfall möchten sich bitte bei der Verkehrspolizei Kempten unter 0831/9909-2050 melden.



