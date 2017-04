Handtasche in Kemptener Drogeriemarkt aus Einkaufswagen gestohlen: 900 Euro Entwendungsschaden

Diebstahl · Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befand sich eine 55jährige Kemptnerin im Drogeriemarkt DM im Forum Allgäu, um dort Fotos zu entwickeln.



Bild: Wolfgang Widemann

Am Bedienterminal stellte sie ihren Einkaufswagen, in welchem sich auch ihre Handtasche befand, ab. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft die Tasche.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 entgegen.